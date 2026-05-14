Menajerlerden Fenerbahçe'nin başkan adaylarına transfer önerisi!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi menajerler de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile görüşme trafiğinde. Sabah'ın haberine göre, iki isme son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen 33 yaşındaki Romelu Lukaku önerildi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli santrfor için İtalyan kulübünün, 15 milyon Euro olarak belirlediği bonservis konusunda esnek davranabileceği konuşuluyor. Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen Belçikalı yıldızın da kariyerinde yeni bir maceraya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Aziz Yıldırım daha önce gündeme gelen Lukaku transferi için 'Kazanırsam alırım' yorumunda bulunmuştu