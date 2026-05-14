Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!

Juventus ile son 2 maçta 2 gol atan ve fizik olarak güçlenen Sırp futbolcu, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, 5 kez de fileleri havalandırdı. 4 senedir Juventus'ta oynayan Vlahovic'in vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in olumlu referansı sayesinde Fenerbahçe seçeneğine sıcak bakabileceği dile getirildi. Kısa sürede görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI Juventus'ta bu sezon şanssız bir sakatlık yaşayan ve 25 maç kaçıran Dusan Vlahovic'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki forvetin sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi. Son maçlarda formasını da düzenli olarak giyen Vlahovic'in herhangi bir problemi bulunmuyor.