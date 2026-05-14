Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Sırp santrfor Dusan Vlahovic için harekete geçti. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu, taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Juventus ile son 2 maçta 2 gol atan ve fizik olarak güçlenen Sırp futbolcu, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, 5 kez de fileleri havalandırdı. 4 senedir Juventus'ta oynayan Vlahovic'in vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in olumlu referansı sayesinde Fenerbahçe seçeneğine sıcak bakabileceği dile getirildi. Kısa sürede görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI
Juventus'ta bu sezon şanssız bir sakatlık yaşayan ve 25 maç kaçıran Dusan Vlahovic'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki forvetin sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi. Son maçlarda formasını da düzenli olarak giyen Vlahovic'in herhangi bir problemi bulunmuyor.
MILAN DA İZLİYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dusan Vlahovic'i İtalya'dan Milan da istiyor. Juventus ile henüz kontrat yenileme görüşmeleri yapmayan Sırp futbolcunun diğer tekliflere daha sıcak baktığı aktarıldı. Juventus'un Vlahovic'i takımda tutma yolunda kısa zamanda 26 yaşındaki golcüyle görüşeceği dile getirildi.
