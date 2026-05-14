Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic sesleri!

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Sırp santrfor Dusan Vlahovic için harekete geçti. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu, taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Forvet hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'in ismi öne çıktı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki forvetin transfere hazır olduğu kaydedildi.

Juventus'un da sözleşme teklifi alan Vlahovic'in diğer kulüplerden gelecek hamlelere göre hareket edeceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Vlahovic'in durumunu yakından takip ediyor. Golcü transferini kısa sürede bitirmeyi amaçlıyor.

Dusan Vlahovic bu sezon sakatlık şanssızlığı yaşadı. Ancak son dönemde sakatlığını tamamen atlatan ve gollerle sahalara geri dönen 26 yaşındaki yıldız, yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Juventus ile son 2 maçta 2 gol atan ve fizik olarak güçlenen Sırp futbolcu, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, 5 kez de fileleri havalandırdı. 4 senedir Juventus'ta oynayan Vlahovic'in vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'in olumlu referansı sayesinde Fenerbahçe seçeneğine sıcak bakabileceği dile getirildi. Kısa sürede görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI

Juventus'ta bu sezon şanssız bir sakatlık yaşayan ve 25 maç kaçıran Dusan Vlahovic'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki forvetin sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi. Son maçlarda formasını da düzenli olarak giyen Vlahovic'in herhangi bir problemi bulunmuyor.

MILAN DA İZLİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dusan Vlahovic'i İtalya'dan Milan da istiyor. Juventus ile henüz kontrat yenileme görüşmeleri yapmayan Sırp futbolcunun diğer tekliflere daha sıcak baktığı aktarıldı. Juventus'un Vlahovic'i takımda tutma yolunda kısa zamanda 26 yaşındaki golcüyle görüşeceği dile getirildi.

Nwakaeme: Kendi adımıza önemli bir galibiyet 00:22
Samed: Hedefimiz kupayı kazanmaktı… 23:26
Augusto: Beraber kupa kazanmak... 23:22
Metin Diyadin: Gayet iyi oynadık 23:08
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! 23:03
Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? 23:02
Fıratcan: Trabzonspor taraftarını üzdüysem… 22:57
Muçi'den geleceği hakkında açıklama! 22:56
İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti 21:59
Derbide kazanan Beşiktaş! 21:15
Metin Diyadin: Zorlu bir periyottan geçiyoruz 20:26
Augusto'dan yarı final açıklaması! 20:26