Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası final biletini kaptı. Eryaman Stadyumu'ndaki kritik zaferle birlikte bordo-mavililer 18. kez finale yükselirken, finalde TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Spor yazarları, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS Spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 08:41
REHA KAPSAL - TAÇLANDIRMAK!

Trabzonspor ve Gençlerbirliği dört gün içinde iki defa birbirine rakip olacak. Bu şartlarda ilk karşılaşma Türkiye Kupası'nda yarı final ve Ankara'da bordo-mavililer için olmazsa olmaz bir maç. Hatta telafisi olmayan bir maç. Gençlerbirliği'nin pazar günü Süper Lig'de kalma adına oynayacağı maç öncesinde rotasyonlu ve genç bir kadro oyuna başlaması çok doğru karardı. Çünkü onların finali burada değil, pazar günü Trabzon'da... İlk yarı bordo-mavililer topa sahip olmalarına rağmen rakibin kendi yarı alanında yaptığı derin ve kompakt savunmaya çözüm bulamadı. Bu kadar basit top kayıpları, oyunda istenilen genişliğin verilmemesi ile beraber sıkıntı oluşturdu. İki kanatta oynayan oyuncuların senkronize olamamaları yüzünden doğaçlama kime belli olmayan ortalar, hücumda çoğalamama sonucunda üretkenlikte eksiklik oldu.

Gol pozisyonu bulunamadı. Bunun akabinde takım halinde mental anlamdaki eksiklik sahaya istenilen performansın yansımamasındaki en önemli etkendi. İkinci yarıda Trabzonspor oyuncu değişikliği ile başlamalıydı. Oyun bunu çağrıyordu. Rakibin kalabalık ceza sahası içi savunmasına çözüm olarak bir santrfor gerekiyordu. Nitekim Gençlerbirliği'nin golü sonrası bu hamle geldi. Trabzonspor tamamen oyunun kontrolünü ele aldı. Bu oyuncu değişikliği şoklaması sonucunda Trabzonspor'un attığı iki gol dışında, iki topu direkten döndü. Fatih Tekke hoca liderliğinde çok başarılı geçen sezon sonu "Taçlandırmak" adına artık tek hedef Antalya'daki final kazanıp Türkiye Kupasını müzeye götürmek. Trabzon şehrini ve taraftarını mutlu etmek tek hedef olmalıdır.

MUSTAFA ÇULCU - HAKEME NE DESEM BOŞ

Gençlerbirliği çok koşan genç oyuncularıyla çok başarılı futbol oynayan bir takım. Modern futboldan örnekler verdiler, kutluyorum. Trabzonspor ikinci yarıya daha coşkulu girdi. Gençlerbirliği bu coşkuyu kalabalık savunma ile önledi, hızlı geçişle golü buldu. Yenilen golden sonra Fatih Tekke'den doğru hamleler geldi. O alışık olduğumuz kanatlardan yüksek ortaları göremediğimiz gecede nihayet kornerden gelen yüksek topla beraberliği yakaladı. Trabzonspor çok zorlandığı maçı tecrübesiyle kazanmayı bildi. MHK Başkanı çullulara çulsuzlara takılı kalıp aklı sıra subliminal mesajlarla uğraşacağına işine, evrensel atama prensiplerine odaklansa ve de hakemlerin performanslarını takip etse Ali Yılmaz'ın son 2 maçında ki formsuzluğunu görür bu maça atamazdı! Ama bunu görmek için liyakat lazım.

Ali Yılmaz o kadar basit temaslara uydurma fauller çaldı, oyuncularla o kadar çok saha içinde muhabbet yaptı ki oyunu ve tempoyu kesen kendisi oldu. 52'de Nwakeme'nin aleyhine çaldığı faul sonrası oyuncular gülmeye başladılar. Oyunun gerildiği anlarda hakemin kapasitesini çözen oyuncular kararları kendileri vermeye birbirlerini itip kakmaya oyunu çirkinleştirmeye başladılar. 90'da Bouchouari ile Furkan mücadelesinde hakem sarı kartını çıkardı herkes önceden sarısı olan Bouchouari'ye gösterecek diye beklerken çünkü oyuncuyu işaret etti yerden kalkmasını bekledi. Oyuncular etrafını sardı mobing yaptılar, kart Furkan'a döndü! Hakemlik burada bitti. Demek ki kapasitesi bu kadarmış. Üzüldüm! Maçta 33 faul çaldı yarısı faul değil. Hakem için ne söylesem boş...

ZEKİ UZUNDURUKAN - MUÇİ KALMAYI HAK ETTİ!

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda son derece kötü bir futbol oynadı. Bordo-mavili takım, ligde küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan başkent ekibi karşısında gol pozisyonuna bile giremedi ilk yarıda. Bordo-mavililer, ne üst üste 3-5 pas yapabildiler, ne de rakip kaleyi tehdit eden bir şut! Başta Lovik olmak üzere çok top kaybı yaptı Trabzonsporlu oyuncular. Metin Diyadin, son hafta Trabzonspor ile oynayacağı lig maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Ligde az şans bulan ve genç oyunculardan kurulu Gençlerbirliği, zaman zaman Trabzonspor'a ön alan baskısı bile yaptı. Son derece yavaş ve kötü bir oyun, Eryaman Stadı'na gelen bordo-mavili taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı. Orta sahada Bouchouari ve Oulai aynı stilde iki oyuncu. Folcarelli daha çok pres yapan ve orta alanı ayakta tutan bir oyuncu. Oulai-Folcarelli ikilisi ile başlamak daha doğru olabilirdi.

Bordo-mavililer ikinci yarıya daha hızlı bir oyunla başladı. Orta sahalar çok çabuk geçildi. Trabzonspor'un hızlı oyununa Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları da aynı karşılığı verdi. İlk yarıdaki düşük tempolu ve sıkıcı oyun, ikinci yarıda yerini tam bir heyecan dalgasına bıraktı. Trabzonspor ilk isabetli şutunu 54'te Muçi ile attı. Net bir vuruştu ama kaleci Erhan Erentürk çok iyi çıkardı. Ama Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan daha çok istemeye başladı finali. Erk Arda Aslan adeta göstere göstere harika bir gol attı. Jeneriklik bir gol hem de... Daha 17 yaşında Erk Arda Aslan. Ve Trabzonspor maçında muhteşem bir gol attı.

Fatih Tekke baktı ki final elden gidiyor. Üç değişiklik birden yaptı. Lovik, Zubkov ve Nwakaeme çıkarken; Felipe Augusto, Umut Nayir ve Ozan Tufan oyuna girdi. Muçi'nin direkten dönen şutunda gole çok yaklaştı bordo-mavililer. Trabzonspor gol için yüklenirken, savunmasında da büyük açıklar verdi. Muçi'nin kornerinde Arda Çağan Çelik topu kendi kalesine gönderdi. Skor eşitlendikten sonra maçta tempo çok arttı. Onuachu bir metreden topu ağlara gönderemedi. Ardından Felipe Augusto'nun jeneriklik bazukası direkte patladı. Ozan Tufan'dan muazzam bir şut ve günün başarılı ismi Erhan Erentürk'ün usta işi kurtarışı... Oyunun son bölümünde neler oldu neler... Ve son sözü Muçi söyledi. Olağanüstü bir golle Trabzonspor'a finali getirdi.

