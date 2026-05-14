Beşiktaş'ta 1 numara harekatı!

Beşiktaş yeni sezonda kalesini yabancı bir isme teslim etmek istiyor. Bu noktada çok sayıda file bekçisi ile temaslara başlamış durumda. Bunlar içerisinde İngiltere'den adayların ağırlıklı olarak öne çıkması dikkat çekiyor. Chelsea'den devre arası da istenen Filip Jörgensen, Beşiktaş'ın yine öncelikleri arasında. Siyah-beyazlılar bu transfer için Chelsea'nin 25 milyon Euro civarındaki talebini 15 milyon Euro seviyelerine düşürmeyi hedefliyor.

BRAZAO'NUN BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Ayrıca Arsenal'den Kepa, Manchester City'den ise Trafford da temas sağlanan isimler arasında yer alıyor. İngiltere dışında ise Brezilya ekibi Santos'un file bekçisi Brazao listede. Devre arası da teklif götürülen 25 yaşındaki kaleci, kulüplerin anlaşması halinde görüşmelere açık olduğunu iletti. Sabah'ta yer alan haberde Santos'un Brazao için 20 milyon Euro üzerinde net bonservis geliri beklentisi olduğu aktarıldı.