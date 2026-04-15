Mateusz Lis'e Polonya'dan transfer kancası!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kaleci Mateusz Lis'in sezon sonunda ülkesi Polonya'ya döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 11:39
Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis'in sezon sonunda ülkesi Polonya'ya döneceği iddia edildi. Polonya ekibi Lech Poznan'da yaz döneminde mevcut kalecisi Bartosz Mrozka'nın takımdan ayrılacağı ve Mateusz Lis'in transfer edileceği ifade edildi. Polonya basını Lech Poznan'ın şimdiden Göztepe ile görüşmelere başladığını ve transferi tamamlamak adına yoğun çalışma içinde olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde 2015-16 sezonunda Lech Poznan'la sözleşme imzalayan ancak sadece U19 Takımı'nda forma giyebilen 29 yaşındaki eldiven, ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie Bielsko, Rakow Czestochowa ve Wisla Krakow takımlarında görev yaptı. Türkiye'ye 2021-22 sezonunda gelen Lis ilk olarak Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da forma giydi. Daha sonra Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan tecrübeli file bekçisi, Fransa'da Troyes'da kiralık olarak forma giydi. Son 3 sezonu Göztepe'de geçiren Mateusz Lis, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyup Süper Lig'in en az gol yiyen kalecilerinden biri oldu.

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı!
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grubu'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar
Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı!
Alperi Onar'dan açıklamalar! Alperi Onar'dan açıklamalar! 11:58
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar 11:58
Göztepe'de iç saha krizi! Göztepe'de iç saha krizi! 11:50
VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! 11:39
Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! 11:39
Fenerbahçe Beko'nun rakibi LDLC Asvel! Fenerbahçe Beko'nun rakibi LDLC Asvel! 11:23
Daha Eski
Adem Köz'den açıklamalar! Adem Köz'den açıklamalar! 11:12
Arsenal - Sporting Lizbon maçı bilgileri Arsenal - Sporting Lizbon maçı bilgileri 11:07
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 10:54
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı! 10:48
Portland Trail Blazers play-off'a kaldı! Portland Trail Blazers play-off'a kaldı! 10:41
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar 10:38