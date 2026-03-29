Krastev rüzgarı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Süper Lig'de milli maç nedeniyle verilen aranın ardından önce deplasmanda Gençlerbirliği, sonrasında erteleme maçında evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev milli takımında golleri sıraladı. Ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelip 6 maçta forma giyen ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu Bulgaristan Milli Takımı'nın Solomon Adaları ile oynadığı ve 10-2 kazandığı özel maçta sahaya ilk 11'de çıktı ve 39. 44. dakikalarda fileleri havalandırarak 2 gol kaydetti. Krastev sahaya ilk 11'de çıktı. Krastev 64'üncü dakikada ise oyundan alındı.