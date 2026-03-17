Hasret sona erdi!

Göztepe'nin forvet oyuncuları Juan ve Janderson, hafta sonu oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol hasretlerine son verdi. Son olarak 97 gün önce deplasmanda Antalyaspor maçında gol atan Juan, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 10 lig maçında skor üretemedi. 24 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor maçında golünü atarak aylar sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

Bir süredir gol atamayan Janderson da aynı karşılaşmada fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 43 gün sonra yeniden gol sevinci yaşadı. Göztepe'de Guilherme Luiz ve Jeferson ise şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Büyük umutlarla yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 7 maçta 159 dakika, Jeferson ise 8 maçta 256 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında hücum hattını güçlendirmek ve kadro içi rekabeti artırmak amacıyla gerçekleştirdiği iki transferden henüz skor katkısı alamadı.