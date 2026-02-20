Göztepe kalesi

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu.

Siyah-beyazlılarla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş'a şans tanımadı.

Geçen sezonun 12'nci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda rakibine konuk olan Göz-Göz, 2-0 geriye düşüğü maçı 4-2 kazanmayı bildi.

Yine İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a rakip olan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi de 3-1 galip tamamlayarak Kara Kartal'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştü ancak siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve şimdiki Göztepe kaptanı olan İsmail Köybaşı'nın muhteşem golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmayı başardı.

İZMİR'DE NET SKORLA KAZANDI

Göztepe, bu sezon da İzmir'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. 6. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Göz- Göz rakibini 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan'ın yanı sıra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra kaydetti.

O maçta Göztepe forması giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon euro bonservisle Beşiktaş'a satıldı.