Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe kalesi

Göztepe kalesi

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Göztepe kalesi

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Beşiktaş'la sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe, geçen sezondan bu yana rakibine kabus oldu.

Siyah-beyazlılarla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Beşiktaş'a şans tanımadı.

Geçen sezonun 12'nci haftasında Tüpraş Stadyumu'nda rakibine konuk olan Göz-Göz, 2-0 geriye düşüğü maçı 4-2 kazanmayı bildi.

Yine İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a rakip olan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi de 3-1 galip tamamlayarak Kara Kartal'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda saf dışı bıraktı. Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştü ancak siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve şimdiki Göztepe kaptanı olan İsmail Köybaşı'nın muhteşem golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmayı başardı.

İZMİR'DE NET SKORLA KAZANDI

Göztepe, bu sezon da İzmir'de Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. 6. haftada evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Göz- Göz rakibini 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan'ın yanı sıra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra kaydetti.

O maçta Göztepe forması giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon euro bonservisle Beşiktaş'a satıldı.

