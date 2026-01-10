Dwomoh atağı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İzmir ekibi, İngiltere Championship ekiplerinden Watford’da forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Pierre Dwomoh’u bitiriyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Göztepe, dış transferde orta saha ve hücum hattını genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemde Alexis Antunes ve Guilherme Luiz'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip, şimdi İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Pierre Dwomoh'u gündemine aldı. Orta saha hattına fizik gücü, dinamizmi ve iki yönlü oyunuyla dikkat çeken genç bir takviye hedefleyen Göz Göz'de, teknik heyet oyuncuyu istiyor

KİRALIK FORMÜLÜ

Sezonun ikinci yarısında Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, kadro derinliğini artırmak için özellikle genç ve gelişime açık isimlere yöneliyor. Watford ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden 21 yaşındaki oyuncuya ulaşmak için Göztepe yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama başta olmak üzere çeşitli formüller üzerinde duruyor. Bu sezon Watford formasıyla sınırlı süre alan Dwomoh sakatlık sorunları nedeniyle sadece 1 resmi maça çıktı.

Göztepe'nin ayrıca Kayserispor'un kalecisi Mehmet Şamil Öztürk'le görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki file bekçisi için Kayserispor yönetimiyle de masaya oturduğu ifade edildi.

