Göztepe Demir gibi

Galatasaray’ın gönderilecekler listesine eklediği Yusuf Demir’i Göztepe gündemine aldı. İzmir ekibi, 22 yaşındaki oyuncu için renktaşıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından tüm takımlar transfer çalışmalarının startını verdi. Bu ekiplerden biri de Avrupa kupalarını kovalayan Göztepe... İzmir temsilcisinin, devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı son isim Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Yusuf Demir... Sarı-kırmızılılar, renktaşıyla, önümüzdeki günlerde 22 yaşındaki futbolcu için görüşme gerçekleştirecek.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'la olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Yusuf Demir için Göztepe bonservis bedeli ödemek istemiyor ve sarı-kırmızılılara, bir sonraki satıştan pay karşılığında teklif sunacak. İzmir temsilcisi yaşının genç olmasından dolayı Yusuf Demir'i fırsat transferi olarak görüyor. Kariyerinde Barcelona forması da giyen Yusuf Demir'in de Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin kısa bir süre içinde artık netleşmesi bekleniyor.

