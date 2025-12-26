CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Forvete sambacı

Forveti güçlendirmek için kolları sıvayan Göztepe, Chelsea'nin 20 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Deivid Washington'u kadrosuna katmak için harekete geçti. 2023'te Santos'tan 16 milyon euro'ya Chelsea'ye geçen genç yetenek, İngiliz devinde henüz istediği süreleri bulamadı. Bu sezon U21 takımında 6 maçta oynayan Deivid, fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Göz- Göz'ün önceliği, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak.

Forvete sambacı

STOILOV'A UYUYOR

Londra ekibinin, fazla forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki genç oyuncusuna düzenli oynayabileceği bir ortam sağlamak istediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların kiralama formülünde satın alma opsiyonu da talep ettiği öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un hava hakimiyeti yüksek, fiziksel olarak güçlü bir forvet istediği biliniyor. Deivid Washington'un profili de Bulgar çalıştırıcının tam da aradığı isim olarak öne çıkıyor.

