Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe'de golcüler hayal kırıklığı oldu!

Gol yollarında hayal kırıklığı yaşayan Göztepe, Janderson ve Sabra’dan beklediği katkıyı alamıyor; takımın skor yükünü Juan çekiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 14:00
Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilip evindeki ilk mağlubiyetini alan, Ziraat Türkiye Kupası'na da henüz 4'üncü Tur'da veda eden Göztepe'de sezon başında transfer edilen golcüler hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon takımın yıldızı Romulo'yu yaz döneminde Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bonservisle satan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı Janderson ve Ürdünlü İbrahim Sabra'dan verim alamadı. Brezilya Serie A takımı Vitoria'dan gelen Janderson, 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında görev alıp sadece 1 kez fileleri sarstı. Sezonun ilk 3 maçında gol atıp 2 de asist yapabilen 26 yaşındaki futbolcu 3'üncü haftadan sonra takımına hiçbir gol katkısı sağlayamadı.

Forvette vatandaşı Juan'ın partneri olan Janderson'un formsuzluğu taraftarın da tepkisini çekmeye başladı. Geleceğe yatırım amaçlı Ürdün'ün Al Wihdat ekibinden gelen İbrahim Sabra da bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Ürdün A Milli Takımı'nın 11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da Bolivya ile oynadığı özel maçta sakatlanan 19 yaşındaki forvet 2 aydır formasından uzak kaldı. Göztepe ile sadece 7 maça çıkan ve bu karşılaşmaların hepsinde oyuna sonradan dahil olan Sabra 1 gol atabildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, gol bölgesindeki sıkıntı nedeniyle iki maçtır son dakikalarda stoper Heliton'u ileri sürdü. Göztepe bu süreçte yalnızca Juan'ın golleriyle ayakta durabildi. Geçen sezon da Göztepe formasını terleten Brezilyalı Juan 14 lig maçında 6 gol attı.

