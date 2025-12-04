Forvete Henrique

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Romulo ve Emersonn'un ayrılığının ardından özellikle ileri uçta yaşanan eksikliği gidermek isteyen İzmir ekibi, transferdeki ilk hamlesini forvet hattına yapmayı planlıyor. Sezon başında da ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen sarı- kırmızılı yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi. Gremio'yla sözleşmesi aralık 2026'da bitecek olan genç santrfor, bu sezon forma giydiği 34 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağladı.