Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Forvete Henrique

Forvete Henrique

Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olmasına rağmen aynı başarıyı hücumda sergileyemeyen Göztepe, forvet hattı için Brezilya ekibi Gremio’dan 23 yaşındaki Andre Henrique’yi radarına aldı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Forvete Henrique

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Romulo ve Emersonn'un ayrılığının ardından özellikle ileri uçta yaşanan eksikliği gidermek isteyen İzmir ekibi, transferdeki ilk hamlesini forvet hattına yapmayı planlıyor. Sezon başında da ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen sarı- kırmızılı yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi. Gremio'yla sözleşmesi aralık 2026'da bitecek olan genç santrfor, bu sezon forma giydiği 34 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağladı.

