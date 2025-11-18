CANLI SKOR ANA SAYFA
Alkışlar Lis'e

Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu yıl müthiş performansıyla kalesinde devleşti. Göz-Göz, 12 maçta kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda en büyük alkışı Lis hak etti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Alkışlar Lis’e
Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu yıl müthiş performansıyla kalesinde devleşti. Göz-Göz, 12 maçta kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Lider Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda en büyük alkışı Lis hak etti.
