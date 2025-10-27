Göztepe Kulübü karşılaşmanın son bölümleri oynanırken sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, önce Osimhen ile Arda Okan arasındaki ikili mücadelenin, ardından 42. dakikada Bokele'nin kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonun görüntülerini paylaşarak "Her sene aynı film" ifadelerini kullandı. İzmir temsilcisi 24 dakika sonra yine X hesabından "Tek kelimeyle biçildik!" şeklinde paylaşım yaptı.

YORUM YAPMADI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov 90 dakika sonrası hakem Oğuzhan Çakır ile ilgili yorum yapmak istemediğini söyledi. Bulgar teknik adamın açıklamaları ise şöyle: "Hakemle ilgili konuşup bahane üretmek istemiyorum. Bu benim işim değil. Çözmemiz gereken problemler var. Galatasaray iyi bir takım ve bugün 2 santrforunu da iyi kullandılar. Hatayı kendimizde aramalıyız."