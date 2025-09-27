Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, bugün Eyüpspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde İstanbul ekibi 4 puanla 14. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 12 puanla 2. basamakta bulunuyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bugün İstanbul'daki zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek hem Avrupa kupaları hedefine ilerlemeyi hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon deplasman performansı oldukça kötü olan Göztepe, bu sezon tam tersi bir grafik çiziyor. İzmir ekibi dış sahada bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Çaykur Rizespor'u 3-0, Karagümrük'ü de 2-0'lık skorlarla geçmeyi başaran İzmir ekibi, tek beraberliğini ise 1-1 sonuçlanan Kayserispor müsabakasında aldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak Eyüpspor maçında da hanesine 3 puan yazdırarak bu sezonki üçüncü dış saha galibiyetini almak istiyor.

GÖZTEPE EKSİKSİZ EYÜP'TE

Göztepe'de tek eksik olan, Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, antrenmanlara geri döndü. Eyüpspor karşılaşmasında da kulübede olması bekleniyor. Stoilov'un da maçın gidişatına göre 26 yaşındaki sağ beke şans verebileceği ifade edildi.