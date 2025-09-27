CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Avrupa kupalarını hedefleyen Göz-Göz, bugün eflatun-sarılılar karşısında da galibiyet hedefliyor. İzmir ekibi, Beşiktaş zaferini Eyüp’te perçinlemek istiyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, bugün Eyüpspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde İstanbul ekibi 4 puanla 14. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 12 puanla 2. basamakta bulunuyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bugün İstanbul'daki zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek hem Avrupa kupaları hedefine ilerlemeyi hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA 2 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon deplasman performansı oldukça kötü olan Göztepe, bu sezon tam tersi bir grafik çiziyor. İzmir ekibi dış sahada bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Çaykur Rizespor'u 3-0, Karagümrük'ü de 2-0'lık skorlarla geçmeyi başaran İzmir ekibi, tek beraberliğini ise 1-1 sonuçlanan Kayserispor müsabakasında aldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak Eyüpspor maçında da hanesine 3 puan yazdırarak bu sezonki üçüncü dış saha galibiyetini almak istiyor.

GÖZTEPE EKSİKSİZ EYÜP'TE

Göztepe'de tek eksik olan, Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, antrenmanlara geri döndü. Eyüpspor karşılaşmasında da kulübede olması bekleniyor. Stoilov'un da maçın gidişatına göre 26 yaşındaki sağ beke şans verebileceği ifade edildi.

Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Wilfried Singo'dan Alanyaspor-Galatasaray maçında olay asist! Herkes bu çalımı konuşuyor...
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
Terapist Sergen Yalçın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
Daha Eski
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 00:05
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 00:05