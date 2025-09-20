Stoilov’dan tek değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda oynadığı Kayserispor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaptı. Bulgar teknik adam, geçen hafta görev verdiği Taha Altıkardeş'in yerine Beşiktaş mücadelesinde Godoi'yi ilk 11'de tercih etti. Tecrübeli oyuncu, görevini en iyi şekilde yerine getirdi.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda oynadığı Kayserispor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaptı. Bulgar teknik adam, geçen hafta görev verdiği Taha Altıkardeş'in yerine Beşiktaş mücadelesinde Godoi'yi ilk 11'de tercih etti. Tecrübeli oyuncu, görevini en iyi şekilde yerine getirdi.