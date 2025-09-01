Göztepe'nin kasası doldu

TRENDYOL Süper Lig’de evinde Konyaspor’la 1-1 kalan ve yenilgi yüzü görmeyen Göztepe iki yıldızın satışından gelen parayla kasasını doldurdu. Sarı-kırmızılılar golcüleri Romulo ve Emersonn’u Avrupa’ya gönderdi ve 28 milyon euronun üzerinde bir gelir elde etti. Romulo, Leipzig’e 20 artı 5 milyon euro, Emersonn ise Toulouse’a 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Süper Lig’deki son Konyaspor maçında kadroya alınmayan Emersonn, toplam 20 resmi müsabakaya çıktı. Oyuncu sadece 2 gol atarken, bu performansıyla Fransa’ya gitti. Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin transferdeki başarısı ise camia tarafından övgüyle karşılandı.
