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Romulo ıska geçti
Göztepe, Galatasaray karşısında birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu pozisyonlarda başrolde Göz-Göz'ün Brezilyalı yıldızı Romulo vardı. 23 yaşındaki sambacı, 3, 27, 33 ve 54'te girdiği gol pozisyonlarında çerçeveyi bulamadı. 25'te de Tijanic, kaleci Günay'ı geçemedi. Transferde adı Galatasaray'la da anılan Romulo, bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 17 gol, 10 asistle takımının en skorer ismi olmayı başardı.
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