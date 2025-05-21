Rekora iki gol kaldı

Süper Lig ekibi Göztepe'de sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çeken Romulo Cardoso, İzmir ekibinde tarih yazmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu kalan iki haftada iki gol daha atarsa sarı-kırmızılı ekipte bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak. Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo hem duble yapmaya yaklaştı hem de kulüp rekorunu kırmaya...

REKOR ADİS JAHOVİC'TE

Süper Lig'de ilk olarak şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'a karşı forma giyecek olan Romulo, kapanış haftasında ise Kasımpaşa önünde gol arayacak. Romulo bu iki maçta iki gol atması halinde Adis Jahovic'e ait olan bir sezonda en fazla gol atan Göztepeli yabancı oyuncu rekorunu kıracak. Göztepe'de genel gol rekorunu ise Gürsel Aksel ve Fevzi Zemzem 19'ar golle elinde bulunduruyor.