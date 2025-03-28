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Haberler Göztepe Muhteşem üçlü sahaya

Muhteşem üçlü sahaya

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe, güçlü rakibi karşısında sakatlıktan dönen müthiş üçlüsüne güveniyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan Göz-Göz'ün skorer hücum üçlüsü Romulo, Juan ve Tijanic hafta sonu yeniden ilk 11'de buluşuyor. Toplam 25 gol, 18 asistlik katkıda bulunan Romulo, Juan ve Tijanic üçlüsünün formda olduğu ilk yarıda fırtınalar estiren İzmir ekibinin, ikinci yarıdaki üst üste sakatlıkların ardından bu 3'lüsü bozulmuştu ve takımda düşüş başlamıştı. Son olarak ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yer alan bu üçlünün, 5 maç sonra Trabzonspor karşısında sahada olması bekleniyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Muhteşem üçlü sahaya
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe, güçlü rakibi karşısında sakatlıktan dönen müthiş üçlüsüne güveniyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan Göz-Göz'ün skorer hücum üçlüsü Romulo, Juan ve Tijanic hafta sonu yeniden ilk 11'de buluşuyor. Toplam 25 gol, 18 asistlik katkıda bulunan Romulo, Juan ve Tijanic üçlüsünün formda olduğu ilk yarıda fırtınalar estiren İzmir ekibinin, ikinci yarıdaki üst üste sakatlıkların ardından bu 3'lüsü bozulmuştu ve takımda düşüş başlamıştı. Son olarak ligin ikinci yarısındaki Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yer alan bu üçlünün, 5 maç sonra Trabzonspor karşısında sahada olması bekleniyor.
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