Göztepe FK'dan Hatayspor'un hakem paylaşımına sert yanıt: Kabak tadı verdi!

Göztepe FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmadan önce Hatayspor cephesinden, maça hakem olarak atanan Atilla Karaoğlan'a tepki dolu bir paylaşım geldi.

Hatayspor yaptığı paylaşımda 25 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Antalyaspor maçına işaret etti ve devre arasına 2-0 önde girdikleri maçta Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor yöneticileri tarafından darp edildiğini, ardından verilen yanlış kararlar ile maçın Antalyaspor galibiyeti (3-2) ile sonuçlandığını söyledi.

Bu paylaşımın ardından Göztepe FK'dan Hatayspor'a sert bir yanıt geldi ve yapılan açıklamada Hatayspor'u hakemleri etkilemeye çalışmak ile suçladı. İşte İzmir devinin o açıklaması...

"KABAK TADI VERDİ"

İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen, her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı. Bu tür söylemlerin, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir.

Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz.