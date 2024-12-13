Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi! "Sabrımız kalmadı"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan'ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti.

Antalyaspor maçında verilen kırmızı kartın ardından maçın 3-2 kaybedildiğine değinilen açıklamada, "Atilla Karaoğlan ve maçta görev alacak diğer hakemlerimize sesleniyoruz, hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

İŞTE O AÇIKLAMA GÖZTEPE FK'DAN SERT YANIT

Göztepe FK, bu paylaşımın üzerine Hatayspor'un hakemi etkilemeye çalıştığını öne sürdü ve "Kabak tadı verdi" başlığı ile bir açıklama yayınladı.