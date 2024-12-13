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Haberler Hatayspor Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi! "Sabrımız kalmadı"

Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi! "Sabrımız kalmadı"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Hatayspor, maça hakem olarak atanan Atilla Karaoğlan ile ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte Süper Lig ekibinin Atilla Karaoğlan tepkisi...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:10
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Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi! "Sabrımız kalmadı"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan'ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti.

Antalyaspor maçında verilen kırmızı kartın ardından maçın 3-2 kaybedildiğine değinilen açıklamada, "Atilla Karaoğlan ve maçta görev alacak diğer hakemlerimize sesleniyoruz, hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

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Göztepe FK, bu paylaşımın üzerine Hatayspor'un hakemi etkilemeye çalıştığını öne sürdü ve "Kabak tadı verdi" başlığı ile bir açıklama yayınladı.

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