Çifte imza şov

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfere hız verdi. İlk olarak 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. İzmir ekibi, Karagümrük'le kontratı ay sonunda bitecek olan Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı. 30 yaşındaki milli sağ bekin de teklife sıcak baktığı bildirildi. 6 kez milli olan tecrübeli savunmacı, geçen sezon 29 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

SOLET, İZMİR YOLUNDA

Göztepe her konuda anlaştığı, geçen sezonu önce Romanya 2. Lig ekibi Spartac'ta geçiren devre arasında ise Bulgaristan'dan Slavia Sofya'ya transfer olan Isaac Solet'in de yolunu gözlüyor. Orta Afrika Milli Takımı'nda da görev yapan 23 yaşındaki ön liberonun önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip sağlık kontrolünden sonra imza atacağı bildirildi. Kontratı 2026'da bitecek genç dinamo, her iki takımda toplam 21 maçta boy gösterirken 2 gol attı.