Emirhan harekatı

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, dış transfere ağırlık verecek. Şu ana kadar G.Kıbrıs ekibi AEL Limassol takımından Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı alan Göz-Göz'ün, orta sahaya Emirhan İlkhan için harekete geçtiği öğrenildi. orino'da bonservisi bulunun 20 yaşındaki maestronun ilk etapta kiralanacağı bildirildi. Ancak Torino ekibinin Emirhan'ı bonservisiyle vermek istediği ve 2 milyon Euro istediği kaydedildi. Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de forma giydiği 34 maçta 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.