Haberler Göztepe Emirhan harekatı

Emirhan harekatı

Göztepe, bonservisi Torino’daki geçen sezon Başakşehir’de kiralık oynayan maestro Emirhan İlkhan’ın transferi için harekete geçti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emirhan harekatı

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, dış transfere ağırlık verecek. Şu ana kadar G.Kıbrıs ekibi AEL Limassol takımından Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı alan Göz-Göz'ün, orta sahaya Emirhan İlkhan için harekete geçtiği öğrenildi. orino'da bonservisi bulunun 20 yaşındaki maestronun ilk etapta kiralanacağı bildirildi. Ancak Torino ekibinin Emirhan'ı bonservisiyle vermek istediği ve 2 milyon Euro istediği kaydedildi. Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de forma giydiği 34 maçta 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.

Höjbjerg'de geri sayım! Tarih belli oldu
Oosterwolde'nin menajerine transfer yanıtı: Ancak o rakama...
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'in yeni takımı ortaya çıktı! Real Madrid'de kalacak derken büyük sürpriz
HDP parti binasından PKK'ya bağış sandığı çıkmıştı! Kandil'e para toplayan eşbaşkanlar için soruşturma tamamlandı! İşte istenen ceza
Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SÜRPRİZ HAMLE
Forvete Sowe
Deprem mi oldu son dakika 20 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi Galatasaray'da! Batshuayi Galatasaray'da! 00:00
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası... 00:00
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha! 00:00
G.Saray'da ayrılık krizi! G.Saray'da ayrılık krizi! 00:00
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 00:00
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 00:00
Daha Eski
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 00:00
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:00
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu 00:00
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 00:00
Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! Divock Origi Beşiktaş'a önerildi! 00:00
F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Mourinho... F.Bahçe'de flaş Krunic gelişmesi! Mourinho... 23:59