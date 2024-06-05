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Rota Oyewusi

Göztepe, forvet transferine yoğunlaştı. Fransa Ligue 2’de oynayan, daha önce Zalgiris’le G.Saray’a gol atan Nijeryalı santrfor Oyewusi radara girdi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Rota Oyewusi

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe forvet transferine yoğunlaştı. İngiliz ekibi Southampton'ın Fransız golcüsü Mara'yla ilgilenen sarı-kırmızılıların Oyewusi'yi de listesine eklediği öğrenildi. Fransa Lig 2'de Valenciennes'te forma giyen ve 19 maçta 2 gol atan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için girişimlere başlandı. 2027'ye kadar kontratı bulunan Oyewusi'nin de Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Sezona Litvanya ekibi Zalgiris'te başlayan genç forvet, takımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarına çıkmıştı. Oweyusi, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Zalgiris'te Galatasaray'a karşı görev yapıp 1 de gol atmıştı.

İKİ YOLCU DAHA

Gidecek oyuncular için çalışmalarına hız veren Göztepe, daha önce 6 oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Gönderilecekler kervanına Senegalli golcü Diouf ve Danimarkalı stoper Nielsen'in de ekleneceği öğrenildi.

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