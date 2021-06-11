Golcü Komşu’dan

Süper Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan, iddialı bir kadro kurmak için transfere hız veren Göztepe'ye Yunanistan'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılar, transfer listesinde başlarda yer alan ve bir süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen golcü Argyris Kampetsis ile her konuda anlaşmaya vardı. İzmir ekibinde transferden sorumlu olan Sportif Direktör Erk Toros, Yunan kulübüyle oyuncunun 2024 yılında bitecek sözleşmesi için bonservisi konusunda son pürüzleri giderdi ve 22 yaşındaki santrfor en kısa zamanda sarı-kırmızılılara imzayı atacak. Almanya'da B. Dortmund gibi önemli bir kulübün altyapısında da forma giyen Kampetsis, 2018-2019 sezonunda Panathinaikos'un yolunu tuttu.

Yunanistan devi Panathinaikos'ta 3 sezondur boy gösteren genç forvet, profesyonel kariyerinde 81, yeşil-beyazlılarda 64 maça çıktı. Bu sezon 20 maçta oynayan Kampetsis, 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Yunan forvet, 1.86'lık uzun boyuyla özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıktı ve pivot santrfor özelliğiyle dikkat çekiyor. Genç santrfor, Yunanistan A Milli Takımı hariç tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. U21'de 12 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Göztepe, K.Gümrük'ten ayrılan Şilili stoper Roco ve Süper Lig'e veda eden G.Birliği'nin Rumen golcüsü Stancu'yla da görüşmelerini sürdürüyor.