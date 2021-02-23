Haberler Göztepe Göztepe seriyi sürdürme peşinde!

seriyi sürdürme peşinde!

'de deplasmanda 'yi 1-0 yenerek rakibi önünde dış sahadaki 21 yıllık galibiyet hasretine son veren , şimdi de 'yı gözüne kestirdi. Kritik mücadele öncesinde ekibinde , , ve 'un sakatlıkları sürüyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 16:38
Göztepe seriyi sürdürme peşinde!

Pazartesi günü 'nda lavicert-beyazlıları ağırlayacak , rakibini son 4 sezonda ligde hiç yenemedi. İlk olarak 2017-2018 sezonunda 'nda 'nın karşısına çıkan temsilcisi sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 'ndaki rövanşı da Göztepe 2-0'lık sonuçla kaybetti. Göztepe, 2018-2019'da da Kasımpaşa'ya 'da 3-1 yenilmekten kurtulamadı. İzmir'deki randevu ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon Göztepe, Kasımpaşa karşısında makus talihini yine yenemedi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kasımpaşa'ya 4-1 boyun eğen sarı-kırmızılılar deplasmandanda evine 2-0'lık skorla eli boş döndü. Bu sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oyananan ilk maç başladığı gibi, golsüz sona erdi. Üst üste ve galibiyetleriyle morallerin tavan yaptığı Göztepe'de teknik direktör , "Serimizi sürdürmek istiyoruz. Takımımız çok iyi bir hava yakaladı. Ciddiyeti elden bırakmadan hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA