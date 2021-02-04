Göztepe - Yeni Malatyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün saat 16.00'da başlayan maçında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı!

Göztepe'nin golleri Cherif Ndiaye'den geldi. Yeni Malatyaspor'da ise fileleri Stevie Mallan ve Ahmed Ildız havalandırdı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 26, Yeni Malatyaspor ise 29 yaptı.

KARAMAN 3 MAÇTA DA GALİBİYET GÖREMEDİ

Göztepe ayrıca Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılamadı! Beşiktaş'a ve Denizlispor'a 2-1'lik skorla boyun eğen İzmir temsilcisi evinde Yeni Malatyaspor'a da diş geçiremedi.