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07 Mart 2020, Cumartesi
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Göztepe - Medipol Başakşehir | CANLI

'in 25. haftasında, , Gürsel Aksel Stadyumu'nda ligin şampiyonluk adaylarından Medipol 'i ağırlıyor. İzmir temsilcisi, evinde alacağı galibiyetle ilk 5'i zorlamak isterken, Başakşehir deplasmanda alacağı galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adımı geçmek istiyor. Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının canlı anlatımın ve karşılaşmaya dair bilmeniz gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz...

'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Medipol , İzmir deplasmanında ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Andre Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 17:05
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