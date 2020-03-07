Göztepe - Medipol Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 25. haftasında, Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. İzmir temsilcisi, evinde alacağı galibiyetle ilk 5'i zorlamak isterken, Başakşehir deplasmanda alacağı galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir adımı geçmek istiyor. Göztepe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının canlı anlatımın ve karşılaşmaya dair bilmeniz gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Medipol Başakşehir, İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Andre Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 17:05
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