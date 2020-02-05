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05 Şubat 2020, Çarşamba
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’de Gürler etkisi

Göztepe’de Gürler etkisi

Ege derbisinde karşısında galibiyeti kaçıran 'de, 'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Ege derbisinde karşısında galibiyeti kaçıran 'de, 'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımın en skorer ismi olan Gürler, sarı-kırmızılıların son 11 golünün 4'ünü atarken, 3'ünün de asistini yapmayı başardı.

  1. 5.2.2020
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