Göztepe’de Gürler etkisi
Ege derbisinde Denizli karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe'de, Serdar Gürler'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı.
Ege derbisinde Denizli karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe'de, Serdar Gürler'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımın en skorer ismi olan Gürler, sarı-kırmızılıların son 11 golünün 4'ünü atarken, 3'ünün de asistini yapmayı başardı.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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