Göztepe yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak
Galatasaray'ı yenen Göztepe, hedef büyüttü. Yeni stadına ikinci yarıda İzmir'deki ilk maçı olan Beşiktaş maçıyla taşınmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, Avrupa hayalleri kurmaya başladı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Göztepe yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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