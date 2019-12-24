Göztepe yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak

yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak

Göztepe yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak

'ı yenen , hedef büyüttü. Yeni stadına ikinci yarıda 'deki ilk maçı olan maçıyla taşınmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, Avrupa hayalleri kurmaya başladı.

Lider karşısında kaza yapmak istemeyen Göz-Göz'de, çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi. ekibinde yönetimin en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.
  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe yeni stadına 3 flaş transferle çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN