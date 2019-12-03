Göztepe’de değişim rüzgarı

Fenerbahçe'yi adeta elinden kaçıran Göztepe'de, yaklaşık 1 ay önce yapılan teknik direktör değişikliği takımı ayağa kaldırdı. Tamer Tuna'nın yerine gelen İlhan Palut, son 4 haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa geçen sarı-kırmızılılar'da, ilk 5 hedefi için camiasına umut aşıladı. Göztepe bu hafta A.Gücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.