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03 Aralık 2019, Salı
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’de değişim rüzgarı

Göztepe’de değişim rüzgarı

'yi adeta elinden kaçıran 'de, yaklaşık 1 ay önce yapılan değişikliği takımı ayağa kaldırdı. 'nın yerine gelen , son 4 haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa geçen sarı-kırmızılılar'da, ilk 5 hedefi için camiasına umut aşıladı. Göztepe bu hafta A.Gücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

'yi adeta elinden kaçıran 'de, yaklaşık 1 ay önce yapılan değişikliği takımı ayağa kaldırdı. 'nın yerine gelen , son 4 haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa geçen sarı-kırmızılılar'da, ilk 5 hedefi için camiasına umut aşıladı. Göztepe bu hafta A.Gücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

  1. 3.12.2019
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