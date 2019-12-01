Fenerbahçe’nin kabusu oldu
İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Dün akşam da rakibine diş geçiremeyen Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001- 2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı.
İzmır'deki son 4 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
İKİ OYUNCU CEZALI
Göztepe karşısında 2 puan kaybeden Fenerbahçe dün akşamki karşılaşmada iki oyuncusundan da oldu. Çift sarıdan oyun dışında kalan Gustavo ile cezalı duruma düşen Dirar takımlarını yalnız bırakacak. İki oyuncu da dün akşamki maç sonunda oldukça üzgündü.
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