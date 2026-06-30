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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken milli futbolcunun kulübü Eintracht Frankfurt ile ise pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

G.Saray'da artık varsa yoksa Can Uzun transferi gündemde bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Takımda görmeyi çok istiyorum" dediği milli futbolcu için sarı-kırmızılılar önemli bir mesafe kat etti.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

20 yaşındaki genç futbolcu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı. Babası Özcan Uzun'la birlikte sarı-kırmızılı renklerle birlikte büyüyen Can, çocukluk hayali G.Saray'a "Evet" dedi.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

Genç oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan ve olumlu yanıt alan yönetim, kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

KULÜBÜYLE ORTA YOL ARANIYOR

Kapıyı 60 milyon euro'dan açan Frankfurt, 40 milyon seviyesine kadar düştü. Bu bedellere çıkmak istemeyen sarı-kırmızılılar 30 milyon euro önermişti.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

Teklifini revize ederek 30 milyon ve 5 milyon da bonus öneren G.Saray yönetimi, sonraki satıştan da pay önerdi.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

Büyük bir potansiyele sahip olan Can'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan da pay teklif edildi.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

İki takım arasındaki pazarlıklar bütün hızıyla devam ederken, Frankfurt ile orta yolun bulunması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa, Can tatilini yapıp takıma katılacak.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Milli Takım'dan ve çocukluk arkadaşı Kenan Yıldız'la birlikte kamptan Almanya'ya dönen Can, burada ailesi ile bir araya geldi.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

Havalimanında G.Saraylı taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği 20 yaşındaki futbolcu, son kararını vererek sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etti. Artık iş iki takımın anlaşmasına kaldı.

Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Teknik direktör Okan Buruk'un birden fazla bölgede forma giyen oyunculara karşı olumlu yaklaştığı biliniyor. Can Uzun da bu isimlerden birisi. Gerçek mevkisi 10 numara olan milli yıldız, forvet ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'a karşı da bir gol atmıştı.

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