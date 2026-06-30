G.Saray'da artık varsa yoksa Can Uzun transferi gündemde bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Takımda görmeyi çok istiyorum" dediği milli futbolcu için sarı-kırmızılılar önemli bir mesafe kat etti.

20 yaşındaki genç futbolcu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı. Babası Özcan Uzun'la birlikte sarı-kırmızılı renklerle birlikte büyüyen Can, çocukluk hayali G.Saray'a "Evet" dedi.