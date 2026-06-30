Can Uzun adım adım Galatasaray'a! İşte bonservis pazarlıklarında son durum
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Can Uzun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken milli futbolcunun kulübü Eintracht Frankfurt ile ise pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
KULÜBÜYLE ORTA YOL ARANIYOR
Kapıyı 60 milyon euro'dan açan Frankfurt, 40 milyon seviyesine kadar düştü. Bu bedellere çıkmak istemeyen sarı-kırmızılılar 30 milyon euro önermişti.
Teklifini revize ederek 30 milyon ve 5 milyon da bonus öneren G.Saray yönetimi, sonraki satıştan da pay önerdi.
Büyük bir potansiyele sahip olan Can'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan da pay teklif edildi.
İki takım arasındaki pazarlıklar bütün hızıyla devam ederken, Frankfurt ile orta yolun bulunması bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa, Can tatilini yapıp takıma katılacak.
TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Milli Takım'dan ve çocukluk arkadaşı Kenan Yıldız'la birlikte kamptan Almanya'ya dönen Can, burada ailesi ile bir araya geldi.
Havalimanında G.Saraylı taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği 20 yaşındaki futbolcu, son kararını vererek sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etti. Artık iş iki takımın anlaşmasına kaldı.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Teknik direktör Okan Buruk'un birden fazla bölgede forma giyen oyunculara karşı olumlu yaklaştığı biliniyor. Can Uzun da bu isimlerden birisi. Gerçek mevkisi 10 numara olan milli yıldız, forvet ve kanatlarda da görev yapabiliyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'a karşı da bir gol atmıştı.
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