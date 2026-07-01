Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız ismine Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, deneyimli futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin, Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euro'luk maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu belirtildi.
Hull City'nin Brezilyalı oyuncu için şartları değerlendirdiği ifade edilirken, transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca'nın, Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği de gündemdeki yerini koruyor.
32 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değerinin ise 7 milyon euro seviyesinde olduğu kaydediliyor
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.