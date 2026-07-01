CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız ismine Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin, deneyimli futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin, Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euro'luk maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Hull City'nin Brezilyalı oyuncu için şartları değerlendirdiği ifade edilirken, transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca'nın, Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği de gündemdeki yerini koruyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

32 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değerinin ise 7 milyon euro seviyesinde olduğu kaydediliyor

Fenerbahçe'nin yıldızına Hull City kancası! Transferde maaş detayı

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Talisca, 27 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

F.Bahçe Guirassy için gaza bastı!
Galatasaray ilk transferini bitiriyor!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Turkuvaz Medya var oldukça hainler emellerine ulaşamayacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yabancı planı ortaya çıktı!
F.Bahçe'den ceza açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
U17 Milliler grubunu lider tamamladı! U17 Milliler grubunu lider tamamladı! 01:18
U17 Milliler grubunu lider tamamladı! U17 Milliler grubunu lider tamamladı! 01:18
F.Bahçe'den ceza açıklaması! F.Bahçe'den ceza açıklaması! 01:04
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Galatasaray ilk transferini bitiriyor! 01:04
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 01:04
Beşiktaş transferi bitirmek üzere! Beşiktaş transferi bitirmek üzere! 01:04
Daha Eski
F.Bahçe'ye transferde dişli rakip! F.Bahçe'ye transferde dişli rakip! 01:04
F.Bahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi... F.Bahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi... 01:04
Guendouzi'den şampiyonluk sözleri! Guendouzi'den şampiyonluk sözleri! 01:04
TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı... TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı... 01:04
Can Uzun adım adım G.Saray'a! Can Uzun adım adım G.Saray'a! 01:03
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 80 milyon euro... Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 80 milyon euro... 01:03