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Haberler Süper Lig TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı...

TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10+4 yabancı kuralında değişiklik olmayacağını açıkladı. İşte o açıklama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 12:12
TFF'den resmi açıklama! Yabancı kuralı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10+4 yabancı kuralında değişiklik olmayacağını açıkladı. TFF'nin yaptığı resmi açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.

A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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