Her sezon dünya çapında ses getirecek bir transfer yapmayı gelenek haline getiren G.Saray, bu yıl da flaş bir isimle yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de nabız yokladığı Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i renklerine katmaya çalışıyor.