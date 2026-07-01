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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bruno Fernandes için hem kulübü Manchester United'a hem de oyuncuya sunacağı teklife dair detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Her sezon dünya çapında ses getirecek bir transfer yapmayı gelenek haline getiren G.Saray, bu yıl da flaş bir isimle yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de nabız yokladığı Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i renklerine katmaya çalışıyor.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini turnuva sonrasında değerlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Portekiz'in elenmesini ya da Dünya Kupası'nın sona ermesini bekleyecek.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

3 YILLIK SÖZLEŞME

Bu süre içerisinde G.Saray yönetimi transfere ayıracağı ön bütçeyi de belirledi.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması ve 31 yaşında olması nedeniyle Fernandes'e İngiliz kulübünün istediği 30-35 milyon euronun üzerinde bonservis vermeyecek.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Çünkü oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle son kulübünün G.Saray olma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Ancak dünyanın sayılı oyuncuları arasında yer alan Fernandes'in en az 3 sene ligi domine edeceği ve Şampiyonlar Ligi'nde de etkili olacağı düşünülüyor.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Bu nedenle Portekizli yıldıza da yıllık 10 milyon euro net maaş önerilecek.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

PREMIER LİG REKORU KIRDI

Bruno Fernandes geçen sezon sergilediği performansla adını Premier Lig tarihine yazdırdı.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

Toplamda bir sezon içerisinde 21 asiste imza atan tek futbolcu olan Portekizli oyuncu, Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'nin rekorlarını kırdı. 9 da gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, toplamda 30 skor katkısı sağlayıp Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları

AYNI MAAŞI KAZANACAK

Manchester United'da vergiler çıktıktan sonra Bruno Fernandes'in net maaşı 9 milyon euro'yu buluyor. Bonuslarla birlikte İngiliz ekibinden yıllık yaklaşık olarak 10 milyon euro seviyesinde bir kazanç elde eden 31 yaşındaki Portekizli yıldıza sarı-kırmızılılar da bu bedeli teklif edecek. Bruno Fernandes'e 3 senelik kontrat önerilecek.

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