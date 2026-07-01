Galatasaray'dan sezona damga vuracak hamle! İşte teklifin tüm detayları
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Bruno Fernandes için hem kulübü Manchester United'a hem de oyuncuya sunacağı teklife dair detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması ve 31 yaşında olması nedeniyle Fernandes'e İngiliz kulübünün istediği 30-35 milyon euronun üzerinde bonservis vermeyecek.
Çünkü oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle son kulübünün G.Saray olma ihtimali bulunuyor.
Ancak dünyanın sayılı oyuncuları arasında yer alan Fernandes'in en az 3 sene ligi domine edeceği ve Şampiyonlar Ligi'nde de etkili olacağı düşünülüyor.
Bu nedenle Portekizli yıldıza da yıllık 10 milyon euro net maaş önerilecek.
PREMIER LİG REKORU KIRDI
Bruno Fernandes geçen sezon sergilediği performansla adını Premier Lig tarihine yazdırdı.
Toplamda bir sezon içerisinde 21 asiste imza atan tek futbolcu olan Portekizli oyuncu, Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'nin rekorlarını kırdı. 9 da gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, toplamda 30 skor katkısı sağlayıp Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
AYNI MAAŞI KAZANACAK
Manchester United'da vergiler çıktıktan sonra Bruno Fernandes'in net maaşı 9 milyon euro'yu buluyor. Bonuslarla birlikte İngiliz ekibinden yıllık yaklaşık olarak 10 milyon euro seviyesinde bir kazanç elde eden 31 yaşındaki Portekizli yıldıza sarı-kırmızılılar da bu bedeli teklif edecek. Bruno Fernandes'e 3 senelik kontrat önerilecek.
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