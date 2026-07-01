Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler
Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar kadrodaki yabancılarla ilgili de planını belirledi. İşte yeni sezonda Cimbom'da kalacaklar ve gidecekler... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Federasyon tarafından açıklanan yeni yabancı kuralı G.Saray tarafından hoş karşılanmazken kadro planlamasında bazı değişiklikler yaşanacağa benziyor.
Sarı-kırmızılılar 10 yabancının yanında 4 de 23 yaş altı ismi kadrosunda tutabilecek.
Ancak bazı isimlerle yolların ayrılması gerekeceğe benziyor.
Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile kiralık sözleşmesi aralık ayına kadar devam ediyor. Brezilya ekibi Cuesta'yı satın almak istediğini açıkladı.
Frankowski'nin Rennes ile olan kiralık süreci 1 yıl daha uzatıldı ve daha sonra zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Zaniolo'yu da Udinese'ye 5 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılılarda, İcardi'nin sözleşmelesi ise resmi olarak sona erdi.
Lemina'nın da sözleşmesi sona ermesine karşın, Gabonlu oyuncu ile sözlü olarak el sıkışıldı.
Böylece G.Saray'da toplamda 4 yabancı ayrılmış oluyor. Takımda +4 kuralına uysa da Jelert'in bileti kesildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u ise kampta bile istemiyor. Eğer bu iki futbolcu giderse Aslan'ın elinde 9 yabancı ve bir de +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga kalmış olacak.
Böylece başka oyuncu satılmasa bile bir tane 23 yaş üzeri yabancı alınabilecek.
OSIMHEN SATILIK DEĞİL
Yabancı oyuncular arasında G.Saray'da tek bir isim ne bedelle olursa olsun satılmayacak. Bu isim Victor Osimhen'den başkası değil. Menajerler vasıtasıyla gelen 120 milyon euro'luk bonservis bedelini elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar, Osimhen dışındaki bütün oyuncularına gelecek teklifleri dinlemeye alacak.
AYRILANLAR OLABİLİR
G.Saray'da yeni sezon kadrosunda planlanan 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Nhaga +4 kontenjanına uyduğu için 10 kişilik kontenjanın 9'u dolmuş durumda. Yani G.Saray başka oyuncu göndermeden 23 yaş üzeri 1 isim alabilir.
Ancak Sara, Davinson, Sallai ve Singo'ya Avrupa'dan ciddi bir ilgi var. G.Saray buradan bir satış yaparsa kontenjanında yer açmış olacak.