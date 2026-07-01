Lemina'nın da sözleşmesi sona ermesine karşın, Gabonlu oyuncu ile sözlü olarak el sıkışıldı.

Böylece G.Saray'da toplamda 4 yabancı ayrılmış oluyor. Takımda +4 kuralına uysa da Jelert'in bileti kesildi.