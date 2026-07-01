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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar kadrodaki yabancılarla ilgili de planını belirledi. İşte yeni sezonda Cimbom'da kalacaklar ve gidecekler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Federasyon tarafından açıklanan yeni yabancı kuralı G.Saray tarafından hoş karşılanmazken kadro planlamasında bazı değişiklikler yaşanacağa benziyor.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Sarı-kırmızılılar 10 yabancının yanında 4 de 23 yaş altı ismi kadrosunda tutabilecek.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Ancak bazı isimlerle yolların ayrılması gerekeceğe benziyor.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile kiralık sözleşmesi aralık ayına kadar devam ediyor. Brezilya ekibi Cuesta'yı satın almak istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Frankowski'nin Rennes ile olan kiralık süreci 1 yıl daha uzatıldı ve daha sonra zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Zaniolo'yu da Udinese'ye 5 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılılarda, İcardi'nin sözleşmelesi ise resmi olarak sona erdi.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Lemina'nın da sözleşmesi sona ermesine karşın, Gabonlu oyuncu ile sözlü olarak el sıkışıldı.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Böylece G.Saray'da toplamda 4 yabancı ayrılmış oluyor. Takımda +4 kuralına uysa da Jelert'in bileti kesildi.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Teknik direktör Okan Buruk, Nelsson'u ise kampta bile istemiyor. Eğer bu iki futbolcu giderse Aslan'ın elinde 9 yabancı ve bir de +4 kontenjanına uyan Renato Nhaga kalmış olacak.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Böylece başka oyuncu satılmasa bile bir tane 23 yaş üzeri yabancı alınabilecek.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

OSIMHEN SATILIK DEĞİL

Yabancı oyuncular arasında G.Saray'da tek bir isim ne bedelle olursa olsun satılmayacak. Bu isim Victor Osimhen'den başkası değil. Menajerler vasıtasıyla gelen 120 milyon euro'luk bonservis bedelini elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar, Osimhen dışındaki bütün oyuncularına gelecek teklifleri dinlemeye alacak.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

AYRILANLAR OLABİLİR

G.Saray'da yeni sezon kadrosunda planlanan 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Nhaga +4 kontenjanına uyduğu için 10 kişilik kontenjanın 9'u dolmuş durumda. Yani G.Saray başka oyuncu göndermeden 23 yaş üzeri 1 isim alabilir.

Galatasaray'ın yabancı planı ortaya çıktı! İşte gidecek ve kalacak isimler

Ancak Sara, Davinson, Sallai ve Singo'ya Avrupa'dan ciddi bir ilgi var. G.Saray buradan bir satış yaparsa kontenjanında yer açmış olacak.

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