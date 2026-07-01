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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Serhou Guirassy hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası Başkan Aziz Yıldırım'ın Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile görüştüğü ve transferi acilen sonuçlandırmasını istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlanmasının ardından yönetim santrfor transferi için gaza bastı.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Hedef listenin ilk sırasında yer alan Serhou Guirassy'nin transferini kısa süre içinde bitirmek.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin'le yaptığı görüşme sonrasında; "Guirassy transferini acilen sonuçlandır. Ne istiyorlarsa kabul et. Kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Çetin de Gineli yıldız için Borussia Dortmund ve oyuncunun menajerinden yeni bir randevu talep etti.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Taraflar birkaç gün içerisinde bir araya gelecek. Fenerbahçe cephesi, bu transferi yapılacak olan toplantıda sonuçlandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Vedat Muriç'in 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı eli kolu bağlanan ve bütün planları alt üst olan sarı-lacivertliler, Guirassy'yi Avusturya kampına yetiştirerek Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Gornik Zabrze maçında oynatmak istiyor.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

Sarı-lacivertli yönetimin en geç önümüzdeki hafta başında 30 yaşındaki futbolcuyu açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

2024'TE DORTMUND'U SEÇTİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart ile görüştü ve anlaşma sağladı. Ancak Gineli futbolcu o dönemde Borussia Dortmund'u tercih etti.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

12 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Serhou Guirassy'ye Borussia Dortmund'dan aldığı brüt maaş olan 11 milyon 790 bin euroyu net olarak teklif etti.

Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi

22 GOLÜ VAR

Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta görev yaptı. Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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