Fenerbahçe Guirassy için gaza bastı! Vedat'ın sakatlığı planları değiştirdi
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Serhou Guirassy hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası Başkan Aziz Yıldırım'ın Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile görüştüğü ve transferi acilen sonuçlandırmasını istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 06:50
Çetin de Gineli yıldız için Borussia Dortmund ve oyuncunun menajerinden yeni bir randevu talep etti.
PAZARTESİ AÇIKLANACAK
Taraflar birkaç gün içerisinde bir araya gelecek. Fenerbahçe cephesi, bu transferi yapılacak olan toplantıda sonuçlandırmayı hedefliyor.
Vedat Muriç'in 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı eli kolu bağlanan ve bütün planları alt üst olan sarı-lacivertliler, Guirassy'yi Avusturya kampına yetiştirerek Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Gornik Zabrze maçında oynatmak istiyor.
Sarı-lacivertli yönetimin en geç önümüzdeki hafta başında 30 yaşındaki futbolcuyu açıklaması bekleniyor.
2024'TE DORTMUND'U SEÇTİ
Fenerbahçe, 2024-25 sezonu başında Serhou Guirassy için o dönem forma giydiği Stuttgart ile görüştü ve anlaşma sağladı. Ancak Gineli futbolcu o dönemde Borussia Dortmund'u tercih etti.
12 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe, Serhou Guirassy'ye Borussia Dortmund'dan aldığı brüt maaş olan 11 milyon 790 bin euroyu net olarak teklif etti.
22 GOLÜ VAR
Serhou Guirassy, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta görev yaptı. Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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