Haberler Giresunspor Giresunspor Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Giresunspor Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 17:44 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 17:53
Giresunspor Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Mustafa Kaplan ile bugün Çotanak Spor Kompleksi'nde bir yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'a Giresunspor'umuza tekrar hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Mustafa Kaplan kariyerinde Adanaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Hacettepe, Giresunspor gibi takımları çalıştırdı. 55 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştırmıştı. Turuncu-Beyazlı takım ile 5 maçta görev alan Kaplan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı

DİĞER
Boşanma haberlerine inat aşk pozu! Şarkıcı Doğuş ile Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan yeni paylaşım...
Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! İşte forma numarası
G.Saray'dan Saint-Maximin bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi!
Giresun altyapıyla oynayacak
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023?
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kademeli zam formülü nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan flaş Arda Güler açıklaması! 17:05
Beşiktaş'ın gözdesinden üzen haber! Beşiktaş'ın gözdesinden üzen haber! 16:46
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! İşte forma numarası F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! İşte forma numarası 16:43
G.Saray'a İngiltere'den sürpriz teklif! G.Saray'a İngiltere'den sürpriz teklif! 16:35
Resmen açıklandı! Pendikspor'dan yeni transfer Resmen açıklandı! Pendikspor'dan yeni transfer 16:12
F1'de Avusturya GP heyecanı! F1'de Avusturya GP heyecanı! 15:35
Daha Eski
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı 15:25
Cuadrado transferinde ikinci perde! Cuadrado transferinde ikinci perde! 15:19
G.Saray'dan Saint-Maximin bombası! G.Saray'dan Saint-Maximin bombası! 15:15
G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor! 15:07
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 14:49
Buse Naz Çakıroğlu altın madalyanın sahibi! Buse Naz Çakıroğlu altın madalyanın sahibi! 14:31