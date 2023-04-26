Haberler Giresunspor Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak: Sonuna kadar savaşacağız

Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak: Sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, ligde kalma adına tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 15:12
Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak: Sonuna kadar savaşacağız

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulüp tesislerinde taraftarların oyuncuları ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Geride kalan sezon ligde kaldıklarını anımsatan Yamak, "Geçen sezon hocamızla beraber bu ligde kalmayı başarmıştık. Bu sene de Allah izin verirse bu işi bir kez daha başaracağız." dedi.

Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayacaklarını aktaran Yamak, "Her zaman dediğimiz gibi önce sevmek, sonra da sonuna kadar savaşmak lazım. Şimdi bazı şeyleri söyleyen insanlar var. 'Öyle böyle...' diyenler var. Sevenler var, sevmeyenler var. Ancak sevenleri çok daha fazla görünüyor. Biz Allah'ın izniyle cevabı sezon sonunda vereceğiz. Futbolun içerisinde her türlü sonuç var ama size sadece bir konuda söz verebiliriz. O da savaşacağımızdan herkes emin olsun. Sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

Yamak, kalecileri Onurcan Piri ve Ferhat Kaplan'a sonuna kadar güvendiklerini belirterek, "Onurcan bizim şampiyonluğumuzda 13 maç gol yemedi. Bu kulübün içinde büyüdü. O bizim evladımız. Ferhat da bizim evladımız. Bizim koç gibi iki tane kalecimiz var. Muhteşem bir takımımız var. Kendisine çok güvendiğimiz, Giresunspor'u çok iyi temsil eden, her yerde bu kulübe başarıların gelmesini sağlayan muhteşem bir hocamız var." değerlendirmesinde bulundu.

KELEŞ: ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ MAÇLARIMIZ VAR
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, final niteliğinde maçlar oynayacaklarını dile getirdi.

Takım olarak kendilerine güvendiklerini vurgulayan Keleş, "Sağ olsunlar çocuklar inanılmaz şekilde inanıyorlar bu işe. Önümüzde çok önemli maçlarımız var. Buradan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil bu günlerde mücadele etmek. Hep birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın kalecisi ve kaptanı Onurcan Piri ise Medipol Başakşehir maçında taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyi değerlendirerek, "Futbolun içinde birçok duygu durumu yaşanıyor. Çok da normal. İşler iyi giderken alkış, kötü giderken tepki olabilir. Çok normal bunlar. Ben bu takımın kaptanıyım. Takımın lider oyuncusuyum. Burada önemli olan takım arkadaşlarıma değil de tüm tepkinin bana gelmesi. Ben bunu içime çekerim. Önemli olan takım arkadaşlarımın zarar görmemesi. Kaybettiğinde değil, vaz geçtiğinde yenilirsin. Biz vazgeçmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Samet Akaydin kararı!
G.Saray'dan derbi için dev prim! İşte o rakam
Galatasaray'da golcü transferi tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresunspor'da Hakan Keleş kararı!
Başakşehir 4 köşe!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru
MSÜ tercih tarihleri ne zaman başlayacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! 15:57
F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! F.Bahçe'de Jesus'tan kadroya neşter! 15:39
Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... Valencia için olay iddia! Önümüzdeki günlerde... 14:45
Tarık Çamdal Göztepe'de kendini buldu Tarık Çamdal Göztepe'de kendini buldu 14:46
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları 14:49
Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları 15:36
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam... F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam... 12:25
Senna'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Senna'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 12:32
"Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya" "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya" 12:35
Boluspor'da Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi Boluspor'da Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi 12:37
Marc Marquez MotoGP İspanya Grand Prix'sinde yok Marc Marquez MotoGP İspanya Grand Prix'sinde yok 13:00
Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu 13:34