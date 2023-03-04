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Giresunspor'da kriz aşıldı! Serginho'ya ödeme yapıldı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da yaşanan Serginho krizi, oyuncuya 135 bin euro ödeme yapılarak çözüldü.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 14:08
Giresunspor'da kriz aşıldı! Serginho'ya ödeme yapıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Çotanakların Brezilyalı yıldızı Serginho'nun, Hakan Karaahmet başkanlığındaki eski yönetimden kalan 135 bin euro alacağının Nahid Yamak başkanlığındaki yeni Giresunspor yönetimi tarafından ödendiği bildirildi.

Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Giresunsporumuzun, mücadele ettiği Süper Lig'de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesi amacıyla gerekli adımları ivedilikle atmaktayız. Bu kapsamda profesyonel futbolcumuz Serginho'ya sözleşmesinden doğan 135 bin euro'luk ödeme başkanımız Nahid R. Yamak ve yönetim kurulumuz tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serginho'ya ödemesinin yapılmaması halinde Brezilyalı yıldız bugün itibariyle serbest kalacaktı.

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