Hazırlık maçları iptal olan Giresunspor Kayserispor maçına odaklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından lige verilen arayı değerlendirmek ve gelirleri depremzedelere bağışlanacak iki dostluk maçı yapmayı planlayan Giresunspor, lig takviminin netleşmesinin ardından Amberçay Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 maçlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Amberçay Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 ile oynanması planlanan hazırlık maçları, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kayserispor ile oynayacağımız erteleme maçı ve TFF'nin diğer haftaların programını açıklamasıyla birlikte belli olan maç takvimimiz nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Süper Ligin 23'üncü haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı oynanması gereken ancak deprem nedeniyle tatil edilen Giresunspor-Kayserispor maçı da 25 Şubat Cumartesi saat 19.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu maçın biletleri kategorilerine göre 20 ile 300 lira arasında satışa çıkarken elde edilecek olan gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

Bu maç için geçtiğimiz hafta içi çalışmalarına başlayan yeşil beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Keleş, oyuncularıyla yaptığı antrenman önü toplantılarında maçın önemine değinerek sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini anlatıyor.

Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı son 6 maçta ise sadece 2 puan alabildi.

Bu arada geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, son toplantı da maç günü öğleden önce gerçekleştirilecek.