Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanıyor? sorusunun cevabı öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Yaz tatilinin süresi ne kadar olacak, ara tatiller kaç gün sürecek? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası resmi takvim doğrultusunda haberimizde yer alıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2025 tarihinde başladı. Eğitim yılı boyunca belirli aralıklarla uygulanan ara tatillerin ardından, öğrenciler yıl sonu tatiline 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.