CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Genel Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca milyonlarca öğrenci ve veli, “Okullar ne zaman kapanıyor?” sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Özellikle yaz tatili planlarını şekillendirmek isteyen aileler için bu tarih büyük önem taşıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor ve öğrenciler ne zaman tatile girecek?

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 08:53 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 08:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanıyor? sorusunun cevabı öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Yaz tatilinin süresi ne kadar olacak, ara tatiller kaç gün sürecek? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası resmi takvim doğrultusunda haberimizde yer alıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2025 tarihinde başladı. Eğitim yılı boyunca belirli aralıklarla uygulanan ara tatillerin ardından, öğrenciler yıl sonu tatiline 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
Tedesco olumlu not aldı!
DİĞER
Türk sinemasının Mavi Boncuk'u Emel Sayın'dan müjdeli haber! Deniz manzarası eşliğinde konser hazırlığını duyurdu!
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman? Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman? 08:48
Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı 07:29
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
Daha Eski
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50