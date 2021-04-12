2021 Ramazan Karaman imsakiye saatleri! Karaman için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 13 Nisan gecesi başlıyor. İslam alemi heyecanla ilk sahur ve iftar vaktini bekliyor. İmsakiye, merak edilen konular arasında yer alıyor. Sizler için il il 2021 ramazan imsakiyesini derledik.
2021 KARAMAN İMSAKİYESİ
|TARİH
|İMSAK
|İFTAR
|13 Nisan 2021
|04:28
|19:28
|14 Nisan 2021
|04:27
|19:29
|15 Nisan 2021
|04:25
|19:30
|16 Nisan 2021
|04:23
|19:31
|17 Nisan 2021
|04:21
|19:32
|18 Nisan 2021
|04:20
|19:33
|19 Nisan 2021
|04:18
|19:34
|20 Nisan 2021
|04:16
|19:35
|21 Nisan 2021
|04:15
|19:35
|22 Nisan 2021
|04:13
|19:36
|23 Nisan 2021
|04:11
|19:37
|24 Nisan 2021
|04:10
|19:38
|25 Nisan 2021
|04:08
|19:39
|26 Nisan 2021
|04:06
|19:40
|27 Nisan 2021
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|28 Nisan 2021
|04:03
|19:42
|29 Nisan 2021
|04:02
|19:43
|30 Nisan 2021
|04:00
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|1 Mayıs 2021
|03:58
|19:44
|2 Mayıs 2021
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|19:45
|3 Mayıs 2021
|03:55
|19:46
|4 Mayıs 2021
|03:54
|19:47
|5 Mayıs 2021
|03:52
|19:48
|6 Mayıs 2021
|03:51
|19:49
|7 Mayıs 2021
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|19:50
|8 Mayıs 2021
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|19:51
|9 Mayıs 2021
|03:46
|19:52
|10 Mayıs 2021
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|19:52
|11 Mayıs 2021
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|19:53
|12 Mayıs 2021
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|19:54