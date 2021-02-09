Aktüel haberler (09.02.2021)

ŞAMPİYON TAMPA BAY
Süper Bowl'da Tampa Bay Buccaneers geçtiğimiz yılın şampiyona Kansas City Chiefs'i 31-9 ile dağıttı. Kariyerinde 10. defa Super Bowl finalinde boy gösteren efsane Brady 7. kez en büyük olma mutluluğunu yaşadı. 43 yaşındaki Brady kendine ait rekoru yenilemeye devam ediyor.
Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane istifa edeceği yönündeki haberlerle ilgilenmediğini söyledi. Zizou "Görevi bırakmayacağım" dedi.
BELLONA Kayserispor Basketbol, Letonyalı Kitjia Laksa'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldı.
MERCEDES, 7 defa Formula 1 şampiyona olan efsane pilotu Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladı. Hamilton 40 milyon sterlin kazanacak.
Liverpool ile geçtiğimiz sezon Premier Lig'i savuran Jurgen Klopp bu yıl işler kötü gidince tuhaf mazeretlere sığındı. İşte bazıları:
LEICESTER: Kar yağdı WOLVES: Rüzgar sertti WBA: Saha zemini kuruydu SUNDERLAND: Yine kuru zemin BURY: Hava çok sıcak SOUTHAMPTON: Rüzgar M.CITY: Hava çok soğuktu