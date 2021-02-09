Haberler Genel Aktüel haberler (09.02.2021)

Aktüel haberler (09.02.2021)

Kariyerini İtalyan devinde sürdüren Merih Demiral, Mavi'nin kendisi için hazırladığı M28 koleksiyonunu tanıtmıştı. Juventus'tan takım arkadaşları Buffon, Bonucci, , Melo, Bentancur, Kulusevski ve McKennie de M28 koleksiyonuna özel ürünlerle sosyal medyada boy gösterdiler.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:33 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Aktüel haberler (09.02.2021)
Kariyerini İtalyan devinde sürdüren Merih Demiral, Mavi'nin kendisi için hazırladığı M28 koleksiyonunu tanıtmıştı. Juventus'tan takım arkadaşları Buffon, Bonucci, , Melo, Bentancur, Kulusevski ve McKennie de M28 koleksiyonuna özel ürünlerle sosyal medyada boy gösterdiler.

ŞAMPİYON TAMPA BAY
Süper Bowl'da Tampa Bay Buccaneers geçtiğimiz yılın şampiyona 'i 31-9 ile dağıttı. Kariyerinde 10. defa Super Bowl finalinde boy gösteren efsane Brady 7. kez en büyük olma mutluluğunu yaşadı. 43 yaşındaki Brady kendine ait rekoru yenilemeye devam ediyor.

Real Madrid'in hocası istifa edeceği yönündeki haberlerle ilgilenmediğini söyledi. Zizou "Görevi bırakmayacağım" dedi.

, Letonyalı Kitjia Laksa'yı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldı.

MERCEDES, 7 defa Formula 1 şampiyona olan efsane pilotu ile yeni sözleşme imzaladı. Hamilton 40 milyon sterlin kazanacak.

Liverpool ile geçtiğimiz sezon 'i savuran Jurgen Klopp bu yıl işler kötü gidince tuhaf mazeretlere sığındı. İşte bazıları:

LEICESTER: Kar yağdı WOLVES: Rüzgar sertti WBA: Saha zemini kuruydu SUNDERLAND: Yine kuru zemin BURY: Hava çok sıcak SOUTHAMPTON: Rüzgar M.CITY: Hava çok soğuktu

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