Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeği doğdu! Sinem Kobal anne oldu! Lalin ne demek?

ATV'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın bebekleri dünyaya geldi. Güzel oyuncu, normal doğumla dünyaya getirdiği kızına, Lalin adını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum sonrası, tüm hastane personeline çikolata ikramında bulunduğu ifade edilirken, çift bebekleriyle hastane çıkışı görüntülendi. Anne olduğu için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Sinem Kobal, bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

Ünlü çift, 2016 yılında dünya evine girmişti. Sinem Kobal 33 yaşında, Kenan İmirzalıoğlu ise 46.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeğine verdiği isim Lalin ne demek?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.