Haberler Genel Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeği doğdu! Sinem Kobal anne oldu! Lalin ne demek?

ve çiftinin bebeği doğdu! Sinem Kobal anne oldu! Lalin ne demek?

Kim Milyoner Olmak İster programının sempatik sunucusu ile eşi 'ın bebekleri dünyaya geldi. 2016 yılında evlenen çiftin bir kız çocuğu oldu. Sinem Kobal, Lalin adını verdikleri bebeğini suda doğum yöntemiyle dünyaya getirirken, çift hastaneden ayrılırken ilk kez görüntülendi.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 10:12
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeği doğdu! Sinem Kobal anne oldu! Lalin ne demek?

ATV'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu ile eşi 'ın bebekleri dünyaya geldi. Güzel oyuncu, normal doğumla dünyaya getirdiği kızına, Lalin adını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum sonrası, tüm hastane personeline çikolata ikramında bulunduğu ifade edilirken, çift bebekleriyle hastane çıkışı görüntülendi. Anne olduğu için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Sinem Kobal, bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

Ünlü çift, 2016 yılında dünya evine girmişti. Sinem Kobal 33 yaşında, Kenan İmirzalıoğlu ise 46.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bebeğine verdiği isim Lalin ne demek?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

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