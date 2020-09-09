Thor: Karanlık Dünya filmi ATV ekranlarında! Thor filmi saat kaçta?

Sinemaseverlerin ilgiyle izlediği Thor: Karanlık Dünya filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2013 ABD yapımı olan film, bir Marvel Comics karakteridir ve mitolojik tanrı Thor'dan esinlenerek yapılan ikinci filmdir.

Thor: Karanlık Dünya filmi bu akşam ATV ekranlarından saat 22.20'den itibaren izlenebilecek.

THOR: KARANLIK DÜNYA KONUSU

Thor; yaşı kâinatın yaşına eş olan, intikam peşinde koşan ve kâinatı karanlık zamanlarına döndürmek için geri dönen Melakith adlı karanlık bir düşmandan dünyayı kurtarmak için zorlu bir savaş verecektir. Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmana meydan okuyan Thor, dünyaya yaptığı bu ikinci yolculukta Jone Foster'la da yeniden bir araya gelecek.