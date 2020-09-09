Thor: Karanlık Dünya filmi ATV ekranlarında! Thor filmi saat kaçta? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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: Karanlık Dünya filmi ekranlarında! Thor filmi saat kaçta?

Thor: Karanlık Dünya filmi ATV ekranlarında! Thor filmi saat kaçta?

Sinemaseverlerin beğeniyle izlediği yabancı sinema : Karanlık Dünya, ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2013 yapımı aksiyon/fantastik türündeki beyazperdede büyük beğeni toplamıştı. Peki, Thor: Karanlık Dünya filmi saat kaçta? İşte detaylar...

Sinemaseverlerin ilgiyle izlediği : Karanlık Dünya filmi, bu akşam ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2013 ABD yapımı olan , bir karakteridir ve mitolojik tanrı Thor'dan esinlenerek yapılan ikinci filmdir.

Thor: Karanlık Dünya filmi bu akşam ATV ekranlarından saat 22.20'den itibaren izlenebilecek.

THOR: KARANLIK DÜNYA KONUSU

Thor; yaşı kâinatın yaşına eş olan, intikam peşinde koşan ve kâinatı karanlık zamanlarına döndürmek için geri dönen Melakith adlı karanlık bir düşmandan dünyayı kurtarmak için zorlu bir savaş verecektir. Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmana meydan okuyan Thor, dünyaya yaptığı bu ikinci yolculukta Jone Foster'la da yeniden bir araya gelecek.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 12:19
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