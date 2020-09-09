Sinemaseverlerin beğeniyle izlediği yabancı sinema Thor: Karanlık Dünya, ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2013 yapımı aksiyon/fantastik türündeki film beyazperdede büyük beğeni toplamıştı. Peki, Thor: Karanlık Dünya filmi saat kaçta? İşte detaylar...
Sinemaseverlerin ilgiyle izlediği Thor: Karanlık Dünya filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2013 ABD yapımı olan film, bir Marvel Comics karakteridir ve mitolojik tanrı Thor'dan esinlenerek yapılan ikinci filmdir.
Thor: Karanlık Dünya filmi bu akşam ATV ekranlarından saat 22.20'den itibaren izlenebilecek.
THOR: KARANLIK DÜNYA KONUSU
Thor; yaşı kâinatın yaşına eş olan, intikam peşinde koşan ve kâinatı karanlık zamanlarına döndürmek için geri dönen Melakith adlı karanlık bir düşmandan dünyayı kurtarmak için zorlu bir savaş verecektir. Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmana meydan okuyan Thor, dünyaya yaptığı bu ikinci yolculukta Jone Foster'la da yeniden bir araya gelecek.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 12:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Thor: Karanlık Dünya filmi ATV ekranlarında! Thor filmi saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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