Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!
Corona virüsü salgını sonrası verilen desteklerden biri de ücretsiz izin desteği-nakdi izin desteği oldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi izin desteği hakkında son dakika açıklamada bulundu. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 19:59
- Transfer şoku! Yıldız golcü Fenerbahçe'yi reddetti
- Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!
- Nikola Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Son karar...
- Arsenal Gabriel Magalhaes transferini duyurdu!
- Türkiye Macaristan maçı hangi gün? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- "Galatasaray yönetimi transfer yapmaya gönüllü değil"
- Hasan Kartal'dan transfer sözleri! "Eksik bölgelere transfer yapacağız"
- Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Berat Özdemir için teklif gelmedi
- Ankaragücü'nden transfer açıklaması! "En az 5 futbolcu..."
- Hüseyin Üneş: İnşallah doğru oyuncuyu takımımıza kazandıracağız
- Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden
- Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam
- Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi
- Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!
- Galatasaray'da 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.