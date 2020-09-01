Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!

Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!

Corona virüsü salgını sonrası verilen desteklerden biri de ücretsiz izin desteği-nakdi izin desteği oldu Aile, Çalışma ve nakdi izin desteği hakkında son dakika açıklamada bulundu. Ağustos ayına ilişkin ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve , ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 19:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nakdi ücret desteği devam ediyor mu? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA